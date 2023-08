Emessa dalla Regione l'allerta per vento forte su tutta la Romagna

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 27 agosto, alla mezzanotte di domani, lunedì 28, sarà attiva su tutta la Romagna l’allerta meteo numero 121, gialla per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna.

Per lunedì 28 agosto in Emilia sono previsti condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi, soprattutto sui settori occidentali, con effetti e danni associati e con precipitazioni intense che potrebbero generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti, in particolare nei corsi d’acqua collinari e montani. In Romagna invece sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud/sud-ovest sui settori appenninici e fascia costiera. Le previsioni di altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono prossime ai valori di soglia per l’allertamento.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (https://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).