Alluvione, prosegue la raccolta di generi di prima necessità. Domenica la consegna all'hub di Faenza

Da mercoledì scorso e fino a sabato alle ore 15, Francesca Gorini e Daniela Borghesi, insieme a tante volontarie cittadine riminesi, stazionano davanti al Superstore Conad La Fonte di Viserba, per raccogliere generi di prima necessità da consegnare ai nostri vicini romagnoli colpiti dall'alluvione. Ad oggi sono stati raccolti ben 6 bancali di generi alimentari, prodotti per l'igiene, beni di prima necessità e, domenica mattina, partiranno i furgoncini da Rimini per la consegna, che avverrà direttamente all'hub logistico creato dalla Protezione Civile a Faenza, che a sua volta distribuirà a famiglie e bisognosi nei comuni più colpiti.

Un grande gesto da parte di tutta la comunità riminese che dimostra quanto sia grande il cuore romagnolo. Sul camion c'è ancora un po' di spazio da riempire, l'invito quindi è quello di recarsi presso la struttura per le ultime spese alimentari.