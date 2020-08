Alticci al volante, ubriachi e scooter rubati: notte di lavoro per i Carabinieri di Novafeltria

Continuano i controlli in tutta la Valmarecchia da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Novafeltria tesi a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Sono stati eseguiti svariati controlli da parte dei Carabinieri che hanno perlustrato ad ampio raggio tutta la Valmarecchia puntando l’attenzione alla prevenzione dei reati ed alla sicurezza stradale.

Numerosi sono stati i controlli eseguiti alla circolazione stradale, con molteplici posti di controllo, per poter filtrare efficacemente i veicoli ed individuare più facilmente persone sospette. Gli equipaggi dell’Arma, in tale contesto, hanno proceduto al controllo di 97 veicoli ed alla identificazione di oltre 140 persone. Diversi i conducenti sottoposti al test per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata.

In questo ambito sono state due le denunce, una per “guida in stato di ebrezza alcolica” l’altra per “guida sotto effetto di sostanze stupefacenti”:

Denunciato un 24enne residente a Novafeltria, sorpreso dai Carabinieri di San Leo, alla guida della sua Audi A4 lungo la Marecchiese con un tasso alcolico accertato di 0,81 grammi/litro, con ritiro della patente di guida. Denunciato anche un 26enne di Novafeltria, fermato a Pietracuta di San Leo, alla guida della sua autovettura, in evidente stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti. I militari hanno provveduto a controllare l’abitacolo del mezzo trovando anche una piccola dose di marijuana. Il giovane inoltre si è rifiutato di effettuare gli accertamenti tossicologici pertanto è stato denunciato e contestualmente segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti, oltre al ritiro della patente di guida.



Durante i controlli sono anche stati contravvenzionati 5 giovani per “ubriachezza”. I ragazzi di età compresa tra i 18 e i 22 anni sono stati fermati vicino al centro di Pennabilli da una Pattuglia dei Carabinieri locali, mentre camminavano e parlavano ad alta voce. Non appena i militari si sono avvicinati hanno constatato che erano in evidente stato di ubriachezza. Gli stessi militari alle prime ore del mattino hanno ricevuto, tramite la Centrale Operativa di Novafeltria, una segnalazione di un furto di un ciclomotore avvenuto vicino al centro di Pennabilli. Immediatamente sono partite le ricerche per rintracciare il ciclomotore Malaguti Phantom e dopo poco, grazie anche alla segnalazione di un cittadino, i Carabinieri sono riusciti a trovarlo, in località Rio Cavo, restituendolo al proprietario. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per identificare gli autori del furto.