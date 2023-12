Un ambulatorio sociale per essere vicini ai cittadini più fragili, nuovo servizio a Bellaria

Il territorio comunale di Bellaria Igea Marina si arricchisce di un ulteriore, prezioso servizio sul fronte del welfare e dei servizi socio sanitari. Nel contesto del progetto distrettuale "Captare segnali di fragilità", è stato infatti attivato il nuovo “Ambulatorio sociale a rilevanza sanitaria”, che trova spazio presso i locali del Centro Culturale Vittorio Belli, in via Ovidio 99 a Igea Marina.

Il servizio

Uno spazio le cui attività si protrarranno sino a fine maggio, accessibile gratuitamente nelle giornate del martedì e del giovedì dalle 9.00 alle 11.00. Qui, l’utenza troverà personale specializzato volontario, composto da medici, infermieri e OSS, che si occuperà non solo della misurazione dei parametri vitali - pressione sanguigna, colesterolo, glicemia, curettage, peso corporeo - , ma anche dell’instaurazione di rapporti di fiducia, mediante l'ascolto, per far emergere eventuali situazioni di fragilità e precarietà. Il tutto in stretto contatto con i medici di base o con le istituzioni sanitarie nel caso si rendano necessari approfondimenti in relazione alle condizioni di salute del cittadino.

Il progetto intende promuovere, con un approccio comunitario ed inclusivo, la consapevolezza che il benessere fisico e mentale sia un bene prezioso anche per la partecipazione attiva dell’individuo alla vita sociale, politica e civile. Per farlo, si propone di intercettare proprio quella parte di popolazione fragile, di tutte le età, in stato di disagio fisico o mentale. Parte integrante dell’iniziativa, anche l’organizzazione di tavole rotonde a tema – salute, dieta, esercizio fisico - , nonché l'attivazione di percorsi di attività all'aria aperta, adatti a tutte le età, utili anche ai fini dello sviluppo della socializzazione e dei rapporti amicali.

Un'altra risorsa per la comunità

“Una risorsa che si aggiunge ad altre preziose leve di supporto alla fragilità messe in campo questi anni, tra cui mi piace ricordare il Caffè Alzheimer presso il Centro Alta Marea, ma anche il servizio OSS di quartiere e lo Sportello digitale settimanale a disposizione degli anziani”, le parole dell’Assessore ai Servizi Sociali Flaviana Grillo. “Uno spazio, quello che i cittadini trovano ora bel cuore di Igea Marina, che non sostituisce ma integra i servizi socio sanitari già presenti sul territorio, offrendo alla nostra comunità una ulteriore finestra di contatto tra istituzioni e individui in stato di fragilità: che troppo spesso rischiano di rimanere un mondo sommerso fuori dalle attenzioni della collettività. Per questo, ringraziamo Anteas Rimini Odv, che promuove l’iniziativa in collaborazione con l'Associazione Amici di Isal e Oltre la ricerca Odv, e ci auguriamo che tutta la comunità di Bellaria Igea Marina, a partire dalle parrocchie, gli ambulatori medici ed il mondo associativo, la senta propria e vi possa collaborare positivamente: costruendo”, conclude, “una rete multidimensionale di supporto in grado di impattare, nel concreto, sulla qualità di vita delle persone che si rivolgeranno al nuovo ambulatorio sociale.”

Gli auguri in Comune del gruppo Caffè Alzheimer

Il gruppo Caffè Alzheimer, che si riunisce tutti i lunedì e i martedì presso il Centro sociale Alta Marea in collaborazione con l'Asp Valloni e l'Associazione Alzheimer di Rimini, è stato gradito ospite gli scorsi giorni presso la Sala del Consiglio Comunale per uno scambio di auguri in vista delle prossime festività. Una visita graditissima, in cui i membri del gruppo, accolti tra gli altri dal Sindaco Filippo Giorgetti e dall’Assessore Grillo, hanno intonato dei canti guidati dalla soprano Giada Bastoni, dalle due psicologhe e dall'educatrice che conducono gli incontri con gli anziani durante l'anno.