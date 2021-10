Ancora un blitz dei ladri alla solita pizzeria: in 5 anni 6 furti ed una rapina

Una vetrata spaccata. Tentato furto nel cuore della nottata tra venerdì e sabato al negozio di piadina e pizza al taglio in viale Regina Margherita, angolo via Portofino, a Marebello. Si tratta del secondo tentativo dopo quello avvenuto meno di un mese fa, il 2 ottobre scorso. Nell’arco di 5 anni, il titolare ha dovuto fare i conti con i danni procurati da 6 furti e 1 rapina.

"Occorre garantire, con un presidio permanente delle Forze dell’Ordine da Bellariva a Miramare, la sicurezza, la proprietà privata, il lavoro dei cittadini che pagano regolarmente le tasse - evidenzia Gioenzo Renzi, capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia Come abbiamo già chiesto ripetutamente in Consigliocomunale, quando l’allora assessore alla Sicurezza Sadegholvaad rispondeva che andava tutto bene". Proprio questa settimana i dati nazionali sulla criminalità confermano Rimini in testa alle classifiche (seconda solo a Milano e Bologna), con 15.642 reati, di cui 7.438 furti denunciati nel 2020 (quasi 20 al giorno).