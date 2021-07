Annullato lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Bellaria, delusione per gli appassionati

L’Amministrazione Comunale di Bellaria, a margine dell’ultimo tavolo tecnico in ordine di tempo, tenutosi oggi in Prefettura a Rimini, alla presenza del vicario Dott.ssa De Angelis, di tutte le forze dell’ordine e di tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione dell’evento, comunica l’annullamento in via definitiva della manifestazione “Bellaria Igea Marina Air Show” inizialmente programmata per il prossimo 25 luglio. "Una decisione maturata - spiega una nota stampa - di concerto, in seno a suddetto tavolo tecnico: stante il protrarsi dello stato di emergenza il cui termine è attualmente fissato al 31 luglio 2021 e, non di meno, prendendo atto del pronunciamento in merito dell’autorità sanitaria a livello distrettuale. Per questo la decisione è sì estremamente sofferta ma, si ritiene, anche la più saggia alla luce dell’imponente portata in termini di pubblico atteso, di un evento che avrebbe visto la partecipazione delle amate e sempre seguitissime Frecce Tricolori. A tal proposito, si ringraziano tutti coloro che, fino all’ultimo, hanno alacremente lavorato per rendere possibile la realizzazione dell’evento, anche a fronte dell’annullamento di tutte le manifestazioni analoghe che avrebbero dovuto anticipare il Bellaria Igea Marina Air Show. Con un pensiero particolare rivolto proprio ad Aeronautica Militare e Pattuglia Acrobatica Nazionale: le quali, con rinnovata fiducia nei confronti della città, avevano scelto per questo 2021 un graditissimo ritorno a Bellaria Igea Marina. Nella convinzione che questa sia la decisione più giusta, si esprime l’auspicio che si tratti solo e soltanto di un arrivederci, con la volontà pertanto di porre sin da ora le condizioni per vedere a Bellaria Igea Marina le Frecce Tricolori già nel 2022. Allo stesso modo, l’Amministrazione sta già lavorando a un evento che renda comunque attrattivo e ricco di interesse il weekend - 24 e 25 luglio - che avrebbe dovuto accogliere il Bellaria Igea Marina Air Show".