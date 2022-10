Aperto nel periodo più buio del Covid arriva l'inaugurazione ufficiale per Seed Superfood

L'apertura è stata a dicembre 2021, nel pieno del periodo più buio dell'epidemia di Covid, ma adesso arriva il taglio del nastro ufficiale per Seed Superfood il nuovo locale del Gruppo White che con la White Bakery ha portato un po’ di New York in Italia e a Rimini in particolare. La presentazione della nuova realtà di piazza Malatesta è per il prossimo 28 ottobre con l'obiettivo di creare un punto di incontro tra bontà, bellezza e cibo sano. L’idea infatti è nata dalla volontà di creare un luogo che possa aiutare le persone a mantenere un equilibrio quotidiano, con piatti bilanciati, cotture responsabili, senza processi di trasformazione nocivi e cancerogeni, materie prime di qualità, prodotti bio e tutto ciò che molto probabilmente sceglieremmo se dovessimo andare noi a fare la spesa, però con la comodità di qualcuno che lo cucina con cura, attenzionando ogni dettaglio ed in una bella atmosfera. Il menu di Seed è naturalmente ricco di prodotti del territorio con una selezione biologica, moltissimi superfood, ricchi di vitamine, fibre, minerali e antiossidanti, ricercatissimi da sportiivi e lavoratori, ma anche per i più giovani, attenti e curiosi, che vogliono nutrirsi stando attenti ai valori nutritivi assunti. ?La cucina di Seed è sempre aperta da mattina a sera, offre un menu completo per tutte le esigenze, non manca la carne, pesce e alternative vegane, le insalate e le poke bowls, accompagnate a tutte le ore dai nostri freschissimi centrifugati. Anche a merenda Seed soddisfa lo stesso principio: dolci con farine non raffinate, Açai e Fruit Bowl gustosissime, Fruit Toast e una selezione di Latti personalizzati e The in foglia di pregio. Alla presentazione ufficiale, venerdì mattina, seguirà quella dalle 18 in poi un evento per far conoscere il nuovo locale alla città in collaborazione con Charles Flamminio, bartender famoso sulla piazza di Rimini, e DJ Set di Enrico Rosica.