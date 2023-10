Il locale 'rinasce' dopo mesi di chiusura. Apre la nuova pizzeria: "Voglio dare una svolta"

A Cattolica, da giugno, c'è un nuovo ristorante pizzeria. Si chiama “La Svolta” e si trova in via della Resistenza, 6. A scommettere su questo locale, che un tempo si chiamava “Il Portico” (chiuso da gennaio), è stato il pizzaiolo 47enne Khalid Lahmadi, di origine marocchina, in Italia ormai da trent'anni, dove ha messo su famiglia. Khalid, infatti, ha una moglie, anche lei marocchina, e due figli: uno di 6 e l'altro di 7 anni. Nel corso degli anni, Lahmadi ha anche partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali sulla preparazione della pizza, assicurandosi anche diversi riconoscimenti.

“Abbiamo aperto il 21 giugno - spiega Lahmadi - Faccio il pizzaiolo da trent'anni, ho lavorato in diverse pizzerie a Rimini e poi, per circa 8 anni, dal 2015 fino allo scorso anno, ho gestito il ristorante “Du Chi Magna” a Rimini. Devo dire che sono stati anni bellissimi, nonostante la pandemia che ha messo in difficoltà un po' tutte le attività, devo fare un ringraziamento speciale a tutti i miei clienti, sono stati 8 anni stupendi anche grazie a loro”.

Ora il 47enne scommette sul nuovo locale, che si chiama La Svolta: “Semplicemente, perché voglio dare alla pizzeria una 'svolta. Il locale era chiuso da gennaio, l'ho rilevato a febbraio e ho iniziato i lavori che si sono conclusi il 20 giugno. Ho investito tempo, denaro e tanto altro in questo posto - spiega Lahmadi - Purtroppo, dovendo ammodernarlo da cima a fondo, abbiamo aperto tardi e questo non ha aiutato gli affari. Infatti, questi mesi non sono andati molto bene. Proponiamo cucina romagnola, piatti di carne e pizze: classiche, integrali, al kamut e al farro. Con me, a mandare avanti il ristorante, ci sono 3 dipendenti”.