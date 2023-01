Un nuovo locale per rilanciare la movida a due passi dal mare, nel menù drink e distillati di qualità

Nei locali dell’ex Eurobar inaugura venerdì (20 gennaio), dalle 17, il Savage Caffè & Bistrot, una nuova insegna che si accende con un obiettivo ambizioso: rilanciare, anche durante i mesi invernali, la movida nella frazione di Miramare. Dopo un cambio di stile e di format, il nuovo locale al civico 179 di via Regina Margherita, proporrà colazioni dolci e salate sul modello del breakfast anglosassone, un ricco brunch ed una piccola ristorazione serale con piatti selezionati ed un’ampia proposta “vegan”. Il tutto mantecato da drink e distillati di qualità con essenze ed estratti di fascia alta assemblati da un bartender di grande esperienza.

All’inaugurazione, oltre al Dj-set di Fabiana Acquisti e alla performance dal vivo della violinista Eleonora Valmaggi, è attesa anche la soubrette Matilde Brandi, che sarà la madrina ufficiale dell’evento.

Al timone del nuovo “Savage Caffè & Bistrot” c’è Corrado Della Vista, noto imprenditore locale molto attivo anche nel settore dell’hotellerie che, assieme ad altri soci, malgrado il contesto poco incoraggiante, ha deciso di investire in un nuovo ambizioso progetto imprenditoriale: “Il locale - spiega Della Vista - sarà uno spazio polivalente dove organizzeremo vari eventi ospitando anche artisti di calibro internazionale. Il progetto ha solide prospettive imprenditoriali, ma è ispirato anche da ragioni affettive visto che io, pur non essendo romagnolo, sono cresciuto a Miramare e dunque sentivo il bisogno, assieme ai miei soci, di creare qualcosa di bello per rilanciare l’appeal di questa frazione che non ha nulla da invidiare ad altre zone di Rimini. Dopo aver investito nel settore alberghiero abbiamo così deciso di dare un nuovo segnale a questa comunità provando a vivacizzare una zona, secondo noi, di grandi potenzialità. Il Savage Caffè & Bistrot, dunque, nasce con l’ambizione di diventare un nuovo punto di riferimento per tutto il territorio e per dimostrare che, con la qualità dell’offerta, anche Miramare può diventare una meta appetibile dodici mesi l’anno”.