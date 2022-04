L'Arcigay di Rimini: "A San Marino primo Capo di Stato al mondo omosessuale e attivista Lgbt"

Venerdì (1 aprile) si insedia come Capitano Reggente della Repubblica di San Marino Paolo Rondelli, socio di Arcigay Rimini e fino al 2021 vicepresidente e responsabile cultura. Sono presenti per la Repubblica Italiana la ministra Cartabia e come ospite la senatrice Monica Cirinnà. Si tratta di un fatto storico perché è il primo capo di stato al mondo dichiaratamente omosessuale e attivista per i diritti della comunità Lgbt. Ci sono precedenti tra Premier e ministri, ma è la prima volta al mondo per un Capo di Stato.

"San Marino ha intrapreso già da anni una strada di profonda rivoluzione sul tema dei diritti - spiega Arcigay Rimini in una nota -. Se si pensa che l'omosessualità è stata criminalizzata fino al 2004 questo percorso, specialmente osservandolo dal punto di vista dell'impantanata italia, è sbalorditivo. In pochi anni San Marino ha approvato le unioni civili paritarie grazie anche al contributo di Paolo Rondelli e alla collaborazione di Arcigay Rimini, ha inserito il divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nella legge costituzionale grazie a un referendum vinto con la schiacciante maggioranza del 71%, e recentemente ha anche approvato finalmente l'interruzione volontaria di gravidanza col 77%".