Area experience e test di mercato, dj e professionisti pronti a darsi appuntamento al Mir

Immersivo, esperienziale, formativo. Alla settima edizione di Mir – Live Entertainment Expo, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group in scena alla Fiera di Rimini dal 7 al 9 aprile, il progetto Mir Club attende professionisti e appassionati di Djing, clubbing e musica elettronica con un ricco programma di appuntamenti e contenuti che moltiplicano le opportunità di sviluppo delle competenze tecniche e di networking per Dj e Producers di ogni livello, offrendo nuove chiavi di accesso all’industry.

Experience Arena

Mir Club è expo ed experience, con le novità di mercato delle aziende leader di settore e la possibilità unica di testare consolle e strumentazioni di ultima generazione in quella che si configura come la più vasta esposizione di settore a libero accesso (e utilizzo) mai realizzata in Italia prima d'ora. Grazie anche all’assistenza di tutor qualificati, i visitatori potranno ricevere consigli utili per l'attrezzatura tecnica più adatta alle singole esigenze tra brand d’eccellenza come Pioneer, Denon DJ, Technics, Numark, Rane, Alpha Theta, Ecler, Hercules, Reloop, Magma, Decksaver, Headliner LA, Neo Oyaide, Phase, Krk, Fluid Audio, Soundswitch, Gemini, Stanton, Am Clean Sound e Humpter.

Short clinic e dj tech clinic

Attesa per le Short Clinic di Federico Doria: sei appuntamenti tematici guideranno gli appassionati alla scelta dei migliori hardware, all’analisi dei software di mixaggio, con approfondimenti sugli accessori must have, guide all’acquisto e talk. Nel corso delle tre giornate, il più importante YouTuber italiano del settore sarà protagonista anche con le Dj Tech Clinic nelle quali i visitatori potranno approfondire le proprie competenze pratiche in materia di tecnologia per dj tra creazione di setup, approfondire le conoscenze delle strumentazioni possedute, analizzare nuovi modelli e ottimizzare le librerie musicali.

Nuove opportunità professionali

Mir Club è anche caccia ai nuovi talenti. Con Demolition Panel di domenica 7 aprile, i dj producer potranno fare ascoltare le proprie tracce inedite a un grand jury di vere stelle dell'industria, professionisti di rinomata fama e credibilità, dal mondo della radio, della discografia, dei club e della produzione, ricevendo feedback utili per dare vita alla propria musica. Lunedì 8, al via quella che potrebbe di fatto trasformare in una vera e propria job opportunity per i dj presenti: con DJ Round Table, spazio agli incontri con i direttori artistici e i proprietari di alcuni dei più importanti locali e festival italiani, alla continua ricerca di talenti per le proprie consolle

Alla scoperta di dj Cafè Pascucci

Musica, arte, tecnologia e creatività, ma anche sostenibilità ambientale. Mir Club sarà infatti anche l’occasione per il lancio di Dj Cafè Pascucci, il progetto pilota promosso dalla celebre azienda romagnola, vocato al biologico. Un open cafè dove trovare i più ricercati caffè biologici e le migliori miscele del mondo selezionate tra gli Ace, l’Alleanza dei Caffè d’Eccellenza, tutti contraddistinti dalla capsula bianca Pascucci in fibra vegetale.

Le jam session di Dj

In un’arena così ricca di personaggi, tecnologia e contenuti, ad un appuntamento così esclusivo e unico, non può mancare la musica. Dalle 18 saliranno in consolle alcuni dei protagonisti di Mir Club in una vera e propria jam session, un divertissement che coinvolgerà e travolgerà gli organizzatori, gli espositori e i visitatori di Mir Tech e Mir Club.