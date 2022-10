Da Argentina, Usa e Brasile per scoprire la Romagna, durante il Ttg visita di 10 tour operator

Ultimo appuntamento 2022 nell’ambito del progetto di Promozione e Marketing della destinazione “Emilia-Romagna Cycling” svolto da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici. Dopo le azioni di comunicazione e marketing, i “Fam Trip” e Press Trip svolti tra aprile e settembre tra Cervia, Riccione, Cattolica, Bagno di Romagna e Misano Adriatico, si chiude la stagione (dal 12 al 16 ottobre) con un importante Educational Tour e Workshop che coinvolgerà 10 Tour Operator specializzati nel prodotto bike provenienti da Germania, Olanda, Austria, Polonia, Svezia, Argentina, Usa e Brasile.

Il programma prevede l’arrivo degli ospiti nella giornata di mercoledì 12 ottobre presso un bike hotel di Verucchio associato a Terrabici. Nel pomeriggio la presentazione del progetto “Emilia Romagna Cycling” curata da Apt Servizi Emilia-Romagna e da alcuni rappresentanti del Consorzio Terrabici. Giovedì 13 ottobre il gruppo dei To si trasferirà a Ttg Travel Experience alla Fiera di Rimini per alcuni incontri nello stand della Regione Emilia-Romagna e per partecipare alla conferenza stampa “Emilia Romagna Cycling” con presenti le tre Destinazioni Turistiche Regionali.

Venerdì 14 sarà la volta del primo bike tour “esplorativo” di circa 60 km su un’arteria del nuovo percorso permanente “Via Romagna” con un pranzo degustazione di prodotti del territorio e wine-tasting in una azienda agricola nel Santarcangiolese, per poi trasferirsi in un bike hotel di Bellaria Igea Marina dove si svolgerà la prima giornata di lavori del Workshop 2022 di Terrabici. Nella sala allestita presso l’hotel si svolgeranno gli incontri individuali B2B tra i 10 buyers selezionati e i sellers di Terrabici (20 quelli confermati) con la presentazione dei nuovi prodotti e pacchetti di vacanze cicloturistiche in vendita per la stagione 2023.

Sabato 15 ottobre in programma il secondo e ultimo bike tour su un itinerario tra Cesenatico e i colli Cesenati, toccando Longiano e Roncofreddo. Nel pomeriggio la seconda giornata del Workshop e in serata la cena conclusiva in un ristorante di Bellaria. Ecco elencati i 10 Tour Operator presenti: Tripsite (Usa), Cyclosportive (Olanda), Klub Podrozy (Polonia), T&T Tours (Argentina), Ciclismo Reybaut (Argentina), Rodado 26 (Argentina), Hagleiter Touristik (Austria), Julius Grajer Tour (Germania), Go Active Travel (Svezia), Scarlett Tayna (Brasile).