Armati di coltello rapinano un locale di Marina Centro e fuggono in bici

Notte agitata a Marina Centro, quella tra martedì e mercoledì, con due malviventi armati di coltello che hanno rapinato un locale di viale Vespucci. A dare l'allarme, verso le 3.45, è stato il dipendente dell'attività che si è trovato sotto la minaccia della lama puntata all'addome. Secondo il racconto della vittima i rapinatori, poi individuati per cittadini marocchini irregolari in Italia, avevano infranto i vetri del gazebo esterno per poi fare incetta di bottiglie di alcolici. Scoperti, avevano usato il coltello per garantirsi la fuga in sella a delle biciclette. Quando la Volante della polizia di Stato è arrivata sul posto il dipendente è stato in grado di descrivere accuratamente i malviventi e, gli agenti, hanno iniziato a battere la zona in cerca dei rapinatori riuscendo ad intercettarli poco dopo. Ammanettati e portati in Questura, sono stati arrestati per rapina pluriaggravata in concorso e trasferiti nel carcere dei "Casetti" in attesa dell'interrogatorio di garanzia.