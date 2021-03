Armato di pistola rapina il supermercato, malvivente bloccato dai passanti

Rapina a mano armata, lunedì nel tardo pomeriggio, alla Coop di via fratelli Cervi di Santarcangelo. Il malvivente, armato di pistola e col volto travisato, è entrato in azione verso le 18.30. Con l'arma ha minacciato il cassiere per farsi consegnare i contanti e, una volta arraffato il danaro nella cassa, è fuggito mentre i clienti hanno iniziato ad urlare per dare l'allarme. Una volta in strada il rapinatore è stato inseguito da un ragazzo di colore che si trovava fuori dal supermercato e da un carabiniere libero dal servizio. Raggiunto dagli inseguitori, ne è nato un tafferuglio fino a quando la pistola è stata strappata di mano al malvivente mentre nel frattempo è arrivata una pattuglia dell'Arma. Il malvivente, identificato per un 60enne santarcangiolese, è stato bloccato e l'arma si è rivelata essere un giocattolo. La refurtiva, di circa 1000 euro, è stata recuperata mentre il rapinatore è stato arrestato. La convalida del fermo è attesa per mercoledì.