Arriva l'Open day: due giornate online per scoprire i corsi del Campus di Rimini

Il Campus di Rimini dell’Università di Bologna ha organizzato l'Open day virtuale, due giornate per incontrare gli studenti delle Scuole Superiori e presentare i corsi di studio della propria sede. Due giornate online, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre, a partire dalle 14.30, su Teams, con i docenti che, affiancati da studenti e neolaureati, presenteranno tutti i corsi di primo livello, i servizi e le opportunità presenti nella sede di Rimini. Gli incontri consentiranno anche di approfondire il rapporto tra formazione universitaria e mercato del lavoro, con esempi concreti e testimonianze. Al termine di ciascuna presentazione, sarà possibile confrontarsi con i relatori, ponendo domande sia a voce sia attraverso la chat.

Nella prima giornata si terranno le presentazioni dei corsi di Infermieristica e sezioni formative di Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Ostetricia, Chimica e tecnologie per l'ambiente e per i materiali, Pharmacy (corso in lingua inglese), Finanza, assicurazioni e impresa, Economia dell'impresa. Nella seconda giornata invece, verranno presentati i corsi di Educatore sociale e culturale, Culture e Pratiche della moda, Scienze delle attività motorie e sportive, Economia del turismo (curriculum italiano e curriculum inglese).

L’evento, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre mille studenti provenienti da tutto il territorio nazionale, si inserisce tra le numerose attività di orientamento volte a favorire una scelta consapevole del percorso universitario promosse dal Campus di Rimini, come ad esempio gli incontri con le classi IV e V rivolti alle scuole del territorio e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. L’Open Day è stato preceduto da due incontri informativi: quello con Er.Go, agenzia regionale per il Diritto allo Studio, che ha fornito agli intervenuti informazioni su tasse, benefici e agevolazioni economiche che gli studenti possono ottenere durante il loro percorso universitario all'Unibo e quello con il Servizio disabilità e DSA di Ateneo, che ha presentato i servizi e gli strumenti dedicati alle esigenze di studenti con disabilità e DSA.