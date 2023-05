Asfaltature: lavori rimandati per lasciare alla ditta, colpita dall’alluvione, il tempo di riorganizzarsi

Vengono rinviati a data da destinarsi i lavori di asfaltatura nel quartiere di Spontricciolo che avrebbero dovuto prendere il via in questi giorni. La ditta che avrebbe dovuto realizzarli, la “Giovane Strada” di Forlì, è infatti stata fortemente danneggiata dal nubifragio, che ha provocato allagamenti allo stabilimento di via Della Croce e danni ingenti ai macchinari. “Chiediamo pazienza ai cittadini di Riccione, in particolare a quelli di Spontricciolo, ma ci è sembrato doveroso concedere a questa azienda che si era aggiudicata l’appalto, duramente colpita dalla tragedia dell’alluvione, il tempo necessario per potersi riorganizzare - dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Essere solidali significa anche garantire lavoro, evitando di cercare in questo momento un’altra ditta per affrettare un cantiere che può essere rimandato”.

Manutenzione di ponte e sottopasso

Sono stati momentaneamente chiusi il ponte di viale San Lorenzo e il sottopasso di viale Cesare Battisti. Nel caso del ponte di viale San Lorenzo la chiusura temporanea si è resa necessaria perchè sono in corso i lavori di pulizia dell’argine del Torrente Marano dopo la piena dei giorni scorsi. Il sottopassaggio di viale Cesare Battisti è oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria sempre a seguito dell’alluvione che ha colpito la città di Riccione martedì mattina. Conclusi i lavori verranno entrambi riaperti.