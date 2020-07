Assalto al bancomat nella notte: ladri in fuga con 30mila euro

Ladri nella notte a Pietracuta. Intorno alle 4 della notte tra venerdì e sabato una banda di ignoti ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale della 'Rivierabanca' di via Gramsci. La tecnica utilizzata dai malviventi è quella della "marmotta": l'esplosione dello sportello, situato all'interno della struttura, ha causato danni ingenti al locale. I ladri si sono poi dati alla fuga con un bottino di circa 30mila euro. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri.

