Assembramenti al ristorante, arriva la polizia di Stato

Nel primo pomeriggio di domenica, al numero di emergenza della Questura di Rimini, è arrivata la segnalazione di un assembramento all'interno di un ristorante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Amministrativa che hanno constatato la presenza di numerosi avventori coi tavoli sistemati a meno di 1 metro l'uno dall'altro così come prescrivono le normative anti-covid. Allo stesso tempo il personale della Questura ha identificato i componenti di una tavolata, 6 persone in tutto, che non sono risultate essere conviventi. Anche davanti alla cassa vi erano diverse persone che non rispettavano le distanze di sicurezza. Vista la violazione delle normative sono scattate le sanzioni sia per il titolare del locale che per il gruppo di avventori seduti alla stessa tavolata.