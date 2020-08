Assembramenti fuori controllo, scatta la chiusura della Villa delle Rose

Verbale da 800 euro e stop alle danze per 5 giorni. Nuovo provvedimento per la Villa delle Rose, la discoteca di Misano, che questa volta dovrà chiudere i battenti invece di cavarsela con una semplice multa. A far scattare la serrata sono stati i carabinieri di Misano che, nella serata di domenica, sono stati chiamati nel locale da dove erano arrivate numerose segnalazioni da parte degli avventori per assembramenti fuori controllo all'ingresso del locale. I militari dell'Arma, arrivati sul posto, hanno documentato fotograficamente la situazione dove decine e decine di giovani erano ammassati in attesa di entrare. Anche sulla pista da ballo la situazione non era migliore e dove, chi indossava le mascherine, si poteva contare sulle dita di una mano. Al termine degli accertamenti, nel pomeriggio di lunedì alla Villa delle Rose sono tornati i carabinieri per notificare un verbale da 800 euro, il doppio della sanzione minima in quanto recidivo, e la chiusura della discoteca per 5 giorni. Secondo quanto emerso, la situazione del locale è all'attenzione della Prefettura che potrebbe prorogare lo stop fino a 30 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.