Assessori e consiglieri, ecco quanto hanno dichiarato nel 2020

C’è chi dichiara oltre 300 mila euro e chi non ha percepito nessun reddito. Per un quadro complessivo piuttosto disomogeneo. Il Comune di Rimini ha diffuso dichiarazioni reddituali e patrimoniali, relative al 2020, di ogni amministratore eletto. Per quanto riguarda la nuova giunta, che va precisato essere entrata in carica solo dal 19 ottobre del 2021, chi ha dichiarato maggiormente risulta essere l’assessore Matteo Maresi con un reddito complessivo di oltre 311 mila euro, mentre gli assessori Francesco Bragagni e Francesca Mattei comunicato di non aver percepito nel corso del 2020 alcun tipo di reddito.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha invece dichiarato 41.801 euro, la proprietà di un’automobile utilitaria e uno scooter. Questi i redditi degli altri assessori: Chiara Bellini 24.911, Roberta Frisoni 41.528, Kristian Gianfreda 25.724, Juri Magrini 23.340, Anna Montini 67.343, Mattia Mario Morolli 42.142.

Il Comune di Rimini ha diffuso la stessa documentazione anche per quanto concerne gli eletti tra i banchi del consiglio comunale. Chi figura dichiarare di più nel 2020 è Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) con un reddito complessivo di 336.958 euro, con la proprietà di quattro appartamenti, tre garage, uno studio al 60% e una comproprietà. Così gli altri consiglieri comunali: Matteo Angelini 25.156, Annamaria Barilari 21.513, Andrea Bellucci 26.550, Luca Cancellieri 39.762, Edoardo Carminucci (zero), Giovanni Casadei 38.058, Ezo Ceccarelli 6.754, Giulia Corazzi 5.396, Daniela De Leonardis 30.451, Luca De Sio 74.610, Barbara Di Natale 38.297, Manuela Guaitoli 105.959, Michele Lari 16.129, Gloria Lisi 52.300, Loreno Marchei 20.955, Elisa Marchioni 25.936, Ilaria Messori 27.718, Stefano Murano Brunori 27.203, Giuseppe Neri 7.338, Andrea Pari 12.640, Luca Pasini 7.788, Matteo Petrucci 25.518, Samuele Ramberti 32.827, Gioenzo Renzi 59.179, Serena Soldati 17.366, Carlo Rufo Spina 44.196, Marco Tonti 27.466, Giuliano Zamagni 29.965, Marco Zamagni 61.616, Filippo Zilli 27.686, Matteo Zoccarato 30.660.