L'associazione Albergatori di Cattolica si rinnova, definito il nuovo consiglio direttivo

L'associazione Albergatori di Cattolica, rappresentata da Federalberghi Cattolica, ha tenuto con successo le elezioni lo scorso 29 febbraio, presso la Tenuta del Monsignore. L'assemblea dei soci è stata caratterizzata da una massiccia partecipazione e ha rappresentato un'importante occasione di convivialità per gli associati. L'ordine del giorno dell'assemblea ha compreso diversi punti chiave, tra cui l'adeguamento dello statuto locale a quello di Federalberghi nazionale, l'approvazione del bilancio, le elezioni per il consiglio direttivo e il collegio sindacale, nonché per la presidenza e la vicepresidenza dell'associazione.

I soci presenti all'assemblea hanno espresso il loro sostegno al lavoro svolto dall'associazione per la promozione del territorio, ringraziando anche le aziende locali che contribuiscono a tale causa, in particolare Tenuta del Monsignore, Igea Carni, Pieri Group e Mapei. Le elezioni hanno visto l'ingresso di tre nuovi membri nel Consiglio Direttivo, che apporteranno sicuramente un contributo prezioso all'associazione. I neo-eletti sono Andrea Turchi dell'Hotel Cristina Corona, Marco Gaudenzi dell'Hotel Lungomare e Filippo Mauri dell'Hotel Trevi.

Il presidente uscente, Massimo Cavalieri ha ricevuto l'unanimità dei voti, rafforzando il sostegno e la fiducia dei soci nel suo lavoro a favore della categoria albergatori. Al termine dell'assemblea, è stato indetto il Consiglio Direttivo, con la seguente composizione: presidente: Massimo Cavalieri, vicepresidente Giovanni Gaudenzi, vicepresidente Filippo Magnani Gaudenzi, che è stato il vicepresidente del presidente Cavalieri sin dal suo insediamento sette anni fa, continua a ricoprire tale ruolo, mentre Magnani, già figura di spicco in ambito sportivo, è ora ufficialmente designato come vicepresidente.

La nomina di Magnani come Vicepresidente rappresenta un riconoscimento del suo impegno e delle sue potenzialità future, nel contesto dell'associazione. L'associazione Albergatori di Cattolica guarda con fiducia al futuro, sotto la guida del rinnovato Consiglio Direttivo e ringrazia tutti i soci per la partecipazione e il supporto continuo.