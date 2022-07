Parata sul lungomare e after-party, dopo due anni attesi 10 mila partecipanti al Summer Pride

Sono attesi tra i 10 e i 12 mila partecipanti. Torna (sabato 30 luglio) il Rimini Summer Pride con presenze da ogni parte d'Italia e dall'estero. Il clou sabato con la parata sul lungomare, ma tutta la settimana sarà all'insegna di eventi e iniziative collaterali. Quest'anno sarà un "Pride for Peace" annunciano gli organizzatori. Torna così la manifestazione per i diritti e la visibilità delle persone Lgbtqi+ della Romagna. Dopo due anni di fermo per l’emergenza pandemica, il 2022 vede il ritorno del Pride più romantico d’Italia con molte novità che si possono riassumere con quattro parole: diritti, pace, ambiente, cultura.

Con i pride da oltre 50 anni (da quel fatidico 28 giugno 1969 a Stonewall, New York) la comunità Lgbtqi ha fatto della visibilità e della sfida ai luoghi comuni e al perbenismo la sua arma più potente. Ha trovato nel diritto alla ricerca della felicità la sua energia. Da allora persone singole, coppie e famiglie Lgbtqi e i loro figli e figlie si danno appuntamento per mostrarsi a viso aperto e combattere per avere la libertà e il rispetto della propria esistenza, per combattere "per il pieno riconoscimento delle famiglie arcobaleno che in Italia ancora non c’è" dicono gli organizzatori.

Il Rimini Summer Pride, grazie alle decine di volontari e volontarie, vuole incarnare questi valori e questa storia in una prospettiva di libertà sostanziale ma anche di libertà dell’anima e dello sguardo, passando vicino al mare e traguardando l’orizzonte dei diritti per i quali ogni giorno combattiamo.

Il Rimini Summer Pride è sempre più eco-compatibile perché si svolgerà per la prima volta sul nuovo Parco del mare, senza mezzi a motore, ma con risciò musicali e, per chi vuole, biciclette monopattini, tandem, tricicli o qualsiasi altro mezzo a trazione umana. Grazie all’iniziativa “pimp my risciò” sarà possibile affittare un risciò e addobbarlo a piacimento. Il Rimini Summer Pride sarà il primo evento sul nuovo Parco del mare di Rimini, con raggruppamento in piazza Benedetto Croce dalle ore 17.30 per partire alle 18.30. Si svolgerà lungo il mare con la luce del tramonto e tutta la visibilità e allegria che il Rimini Summer Pride ha sempre dimostrato di saper portare nella città.

L’arrivo sarà sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich dove sul palco, dalle 21, si alterneranno gli interventi istituzionali tra cui quello dell’ononorevole Alessandro Zan, protagonista delle battaglie per i diritti delle persone Lgbtqi e promotore della legge contro le discriminazioni omo-bi-transfobiche. La serata proseguirà nella spiaggia libera fino a notte con musica e divertimento accompagnato dalla Rimini Social Beer grazie alla collaborazione col Rimini Social Club.

Grazie a una straordinaria collaborazione, la festa continua al Cocoricò per l’after party Ufficiale del Rimini Summer Pride. Chi parteciperà alla parata potrà avere il braccialetto che gli permetterà di entrare gratuitamente alla serata, che potrà raggiungere grazie a delle navette gratuite.

"Sarà Pride for Peace - spiegano gli organizzatori - perché particolarmente sentita è la situazione di guerra alle nostre porte, una guerra che è stata anche giustificata con il contrasto ai diritti delle persone Lgbtqi garantiti, pur ancora con molte e diffuse lacune, dalla Ue. Per questa ragione è stata nostra precisa intenzione dedicare l’edizione di quest’anno alla speranza di una pace equa che ripristini il diritto dell’Ucraina a un’esistenza autonoma, pacifica e all’insegna della vicinanza ai valori europei di libertà e democrazia minacciati dall’invasione russa. A testimonianza della nostra vicinanza al popolo ucraino avremo l’onore di ospitare delle étoile del Ukrainian Classical Ballet tra cui Hritsai Larysa con la collaborazione di ArrondiArt".

Quest’anno il Rimini Summer Pride sarà preceduto da una settimana di eventi culturali con la preziosa collaborazione di Agedo Rimini-Cesena per la Romagna all’interno del progetto “società diverse e inclusive” della Regione Emilia-Romagna. Le presentazioni di libri sono organizzate in collaborazione con le Librerie Coop e si terranno nello spazio della Community 27 lo stabilimento di Stefano Mazzotti che, con la sua passerella rainbow ha fatto il giro del mondo e sta diventando rapidamente uno dei luoghi più apprezzati della comunità. Inoltre sempre in collaborazione con Agedo e a volontari e volontarie in P.le Kennedy sarà presente per tutta la settimana, nelle ore serali, un info-point per le iniziative del Pride.

Si segnala la collaborazione con la rassegna “Cinema in giardino” a Riccione la proiezione del bio-pic “Let’s kiss. Storia di una rivoluzione gentile” il commovente film del regista Filippo Vendemmiati che racconta la storia di Franco Grillini, protagonista storico delle battaglie Lgbtqi in Italia e tra i fondatori di Arcigay Nazionale. Franco Grillini sarà presente alla proiezione e dialogherà con alcuni amici che hanno fatto la storia della presenza Lgbtqi tra Rimini e Riccione.

Inoltre grazie al contributo di Daniele Succi Chef di i-fame Restaurant, al ristorante di i-Suite Hotel, durante la pride week sarà disponibile la dolce creazione Accogliere l’Arcobaleno, un dessert a base di panna cotta e frutta. Si tratta di un modo simpatico e piacevole per salutare i e le partecipanti al Rimini Summer Pride con un gesto accogliente e pieno di amicizia.