Ausl Romagna, parte a Riccione un gruppo di sostegno per i famigliari dei giocatori d’azzardo

Presso la sede di A-Social Space in via Mantova 6, a Riccione, è in partenza un gruppo di sostegno rivolto ai familiari di giocatori d’azzardo problematici e patologici e promosso dall’U.O.C. Dipendenze Patologiche di Rimini. L’obiettivo è di proporre uno spazio di condivisione per affrontare e riconoscere l’impatto che il gioco compulsivo ha all’interno della famiglia e sulla vita delle persone che sono accanto ai giocatori.

“Gli stessi familiari dei giocatori – spiegano gli operatori - possono avere sintomi di sofferenza psicologica, emotiva, sviluppare sintomi fisici e, ovviamente, preoccupazioni e gravi danni economici. Il metodo utilizzato è quello dei 5-step per l'intervento con le famiglie delle persone dipendenti (droga, alcol e ora gioco d'azzardo patologico) si basa sul modello stress-strain-coping-support, che descrive quello che i membri delle famiglie hanno riferito di provare, rispetto alla loro vita a contatto con un familiare dipendente”.

“Il gruppo - proseguono - avrà una frequenza di un incontro ogni quindici giorni, dalle 18 alle 19.30. L’intero ciclo prevede sei incontri totali e sarà condotto, e facilitato, da un operatore dello sportello Match, che accompagnerà i partecipanti. Gli incontri hanno anche scopo informativo sulla patologia, i suoi sintomi, le sue caratteristiche e tutti i tipi di supporto necessari.Il gruppo si inserisce nelle attività promosse nel Piano di Zona del Benessere e della Salute del Distretto di Riccione”.

Per informazioni è possibile contattare lo sportello Match Scommetti su di Noi, situato presso la sede di A-Social Space in via Mantova 6 a Riccione, contattando il numero 351.5039709, oppure scrivendo una e -mail all’indirizzo sportellomartchriccione@gmail.com.