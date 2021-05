Ausl Romagna, "Spazio Giovani 360°": nuove modalità di accesso ai servizi

Novità per il servizio del Consultorio Familiare del riminese e più canali a disposizione dei giovani per comunicare

Intercettare e aiutare un maggior numero di ragazzi garantendo al contempo le norme di sicurezza prevenzione e contenimento del contagio. Questo il presupposto che ha spinto il Consultorio Familiare di Ausl Romagna a riorganizzare l’attività dello “Spazio Giovani 360°”, il servizio riservato ai giovani dai 14 ai 19 anni che necessitano di informazioni, consulenza, supporto educativo sui temi della vita affettiva e relazionale, della sessualità, della contraccezione e della prevenzione. Due le principali novità: cambiano le modalità di accesso al servizio che da libero diventa programmato e aumentano i canali a disposizione dei giovani per comunicare con il servizio.

Le nuove modalità di accesso allo “Spazio Giovani 360°”

E’ possibile richiedere un appuntamento chiamando nei giorni e fasce orarie stabilite (vedi tabella) oppure lasciando anche solo un messaggio per essere poi richiamati, secondo le seguenti modalità: chiamata, vídeochiamata, WhatsApp, SMS, a smartphone dedicati in dotazione ai Consultori di Rimini, Novafeltria e Riccione.



In alternativa alla telefonata si può richiedere un appuntamento scrivendo una mail alla casella di posta elettronica dedicata, attiva presso gli Spazi Giovani di Rimini, Novafeltria e Riccione:

- sgrimini.rn@auslromagna.it

- sgnovafeltria.rn@auslromagna.it

- sgriccione.rn@auslromagna.it

Per ogni richiesta di prestazione sarà programmato un appuntamento presso la sede di riferimento oppure in modalità online Per accedere al servizio non è necessaria la richiesta del medico curante, il servizio è gratuito ed è garantito l’anonimato. “L’obiettivo di questa nuova organizzazione – spiega il dottor Maurizio Bigi direttore dei Servizi Consultoriali e Pediatria di Comunità di Rimini – è quello di intercettare un maggior numero di ragazzi favorendo in particolare quelli che vivono nei Comuni più limitrofi alle sedi principali nelle quali è presente lo Spazio Giovani 360° e che sono Rimini, Riccione e Novafeltria, facilitando al contempo l’accesso al servizio. Il Consultorio dispone di personale qualificato dedicato alla accoglienza dei ragazzi i quali potranno usufruire di un’équipe multi professionale costituita da ginecologo, ostetrica, psicologo, assistente sociale, andrologo, educatore. Oltre ai temi classici dell’affettività, sessualità e relazioni sociali oggi registriamo un acuirsi del disagio adolescenziale legato al difficile momento della pandemia; considerazione questa che a maggior ragione rende merito alla nostra Direzione per aver messo a disposizione ulteriori risorse da dedicare allo Spazio Giovani 360°”.