Austriaci, svizzeri e tedeschi tornano in Riviera, +39%. Ripartono gli spot pubblicitari nelle tv

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Turistico Regionale elaborate da Trademark Italia, nel 2022 lungo i 110 chilometri tra Comacchio e Cattolica i turisti stranieri provenienti dall’area Dach (Germania, Austria e Svizzera) hanno registrato un incremento del +39,1% delle presenze (passate da 3.378.000 a 4.700.000) e del +39,3% degli arrivi (passati da 488.000 a 680.000) rispetto al 2021.

Con questa buona performance è stato superato addirittura il volume di movimento registrato nel 2019 (ultimo anno pre-Covid) che era stato il migliore degli ultimi 10 anni: +9% di arrivi e +6,6% di presenze rispetto al 2019.

Per rafforzare questo trend la Riviera Romagnola conferma la strategia di partire da gennaio con tutte le attività di promozione in Germania in vista delle vacanze 2023 di Pentecoste (30 maggio – 9 giugno) ed estive dei tedeschi.

Riparte così la campagna di Apt Servizi Emilia-Romagna con 1.000 passaggi tra gennaio e giugno per lo spot tv di 20 secondi che raggiungerà 115 milioni di contatti sui canali tv nazionali (Pro 7, Sat 1, Kabel Eins) e su canali specializzati (Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku). Previsti anche 1.500 passaggi sulla Web TV di Wetter.com, il principale sito meteo tedesco. Attività affiancata alla partecipazione alle principali fiere del settore, come CMT di Stoccarda (14-22 gennaio), Free di Monaco di Baviera (22-26 febbraio) e ITB di Berlino (7-9 Marzo).

Prosegue inoltre la campagna web sui canali social di lingua tedesca e inglese con i video promozionali dedicati alla Romagna che vedono protagonista l’attore tedesco Tom Wlaschiha, apprezzato sia in Germania che a livello internazionale per il suo ruolo nell’ultima stagione della serie di Netflix “Stranger Things”, oltre che in Trono di Spade e Jack Ryan.

"Oltre ai dati turistici 2022 in netta crescita - commenta l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - a confortarci sulla scelta della campagna anticipata in Germania ci sono autorevoli indagini di settore. Nonostante il carovita, la voglia di viaggiare dei tedeschi nel 2023 è ancora molto forte come confermano i sondaggi della FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen), prestigioso Istituto che da più di cinquant’anni redige il Reiseanalyse, con tutta probabilità la più importante fonte di informazioni sul turismo tedesco. Non solo: i primi dati sulle prenotazioni per la stagione estiva, pubblicati il 16 gennaio dalla rivista tedesca di settore fvw|TravelTalk, vedono gennaio riconquistare il suo ruolo di principale mese di prenotazione, soprattutto per le famiglie che vogliono assicurarsi in anticipo le agognate vacanze estive. E a supporto della campagna, ben tre collegamenti ferroviari estivi tra Austria, Germania e la Riviera: quello del Monaco-Rimini di Deutsche Bahn e ÖBB, con fermate a Cesena e Rimini, e i due Nightjet di ÖBB e Trenitalia, con fermate a Rimini, Riccione e Cattolica".

"Come Visit Romagna siamo sempre siamo molto attenti al mercato tedesco - sottolinea Jamil Sadegholvaad, Presidente di Visit Romagna - mettendo in campo tante azioni sinergiche con Apt Servizi Emilia-Romagna. E il mercato tedesco ci ripaga. Stiamo partecipando alla fiera del turismo di Stoccarda, dove eravamo presenti con le proposte di vacanze in camper, e uno dei nostri operatori, Gianfranco Vitali con il suo Camping Holiday Village Florenz di Comacchio, si è aggiudicato il primo premio nel concorso 'Adac Camping Awards 2023' nella categoria “Cambiamento demografico e accessibilità”. Si tratta di un prestigioso riconoscimento per il turismo plein air, sul quale stiamo puntando molto e a cui i paesi del Nord sono particolarmente interessati. Siamo quindi impegnati in diverse campagne di promozione per gli appassionati di turismo outdoor, slow tourism, città d'arte e benessere, con un ampio ventaglio di proposte dedicate a camper e caravan, cicloturismo, trekking e wellness.