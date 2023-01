In auto con tute e giubbotti contraffatti di famose griffe, i Carabinieri denunciano padre e figlio

In auto con 16 capi di abbigliamento contraffatti e destinati a finire nei mercati ambulanti. I Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno denunciato padre e figlio, di 58 e 35 anni che sono residenti nella provincia di Rimini. Le accuse, come riporta CesenaToday, sono di ricettazione ed introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. Tutto è partito da un normale controllo lungo la via Emilia, è scattata la perquisizione del veicolo, e i militari hanno trovato 16 capi di abbigliamento (dai giubbotti alle tute da ginnastica) apparentemente griffati ma in realtà contraffatti. Erano destinati a finire sui banchi dei commercianti ambulanti della provincia di Forlì-Cesena. Tutti i capi sequestrati sono stati sottoposti a sequestro dall'Arma.