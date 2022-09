Avvicendamenti in Questura: due nuovi dirigenti alla Mobile e all'Ufficio Tecnico Logistico

Nuovi funzionari in servizio alla Questura di Rimini con il Questore Rosanna Lavezzaro che, martedì mattina, ha presentato i nuovi dirigenti della Squadra Mobile e dell'Ufficio Tecnico Logistico. Per quanto riguarda la Mobile, Dario Virgili subentra a Mattia Falso che andrà a ricoprire lo stesso ruolo a Latina e Angelo Pio Lomaestro ad Andrea Sperini chiamato a dirigere la Digos di Pavia. Il primo arriva dalla Questura di Ferrara, dove ricopriva il medesimo incarico, ed è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1998 per poi svolgere il proprio lavoro a Belluno e Bologna. "Rimini è una città impegnativa - ha spiegato il nuovo dirigente - e per questo farò del mio meglio. I riminesi si aspettano una sicurezza molto alta e spero di soddisfare queste richieste con un lavoro a 360 gradi che va dalla lotta alla microcriminalità allo spaccio organizzato. In Questura ho trovato un ottimo staff lasciato dal mio predecessore e spero di rafforzarlo ulteriormente per la sicurezza dei cittadini".

Angelo Pio Lomastro, invece, è originario di Foggia ed è entrato nella Polizia di Stato nel 2018 vincendo il concorso per funzionari. Dopo i due anni di scuola superiore, ottenendo massimi risultati, ha chiesto e ottenuto di venire a Rimini per ricoprire il suo incarico. "Questo è un territorio complesso e particolare - ha spiegato - dal profilo internazionale".