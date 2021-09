Passeggero senza biglietto accoltella controllori e un bambino che è stato raggiunto alla carotide

Momenti di terrore sull'autobus della Linea 11 che, da Riccione, stava procedendo in direzione di Rimini dove due accertatrici della Start Romagna sono state accoltellate da un viaggiatore sprovvisto di biglietto così come un bambino raggiunto da un fendente alla carotide. I controllori avevano sorpreso un individuo senza il titolo di viaggio e, come da prassi, hanno iniziato a stilare il verbale per la multa. All'improvviso l'uomo ha estratto un coltellino da cucina e ha iniziato a colpire le donne sotto gli occhi terrorizzati degli altri passeggeri urlando frasi sconnesse mentre il guidatore, appena si è reso conto di quello che stava accadendo, ha bloccato l'autobus alla fermata del Talassoterapico. Le accertatrici sono state colpite dalla lama una al collo e, l'altra, alla spalla mentre nel putiferio sarebbe stato raggiunto da un fendente anche un bambino. Il piccolo, colpito alla carotide, secondo i primi riscontri, sarebbe in condizioni estremamente critiche. Durante gli accoltellamenti il guidatore è stato costretto ad aprire le porte con l'aggressore che è sceso in strada cercando di bloccare le auto in corsa.

Il guidatore si una Stelvio è riuscito a inchiodare evitando per un soffio l'esagitato che, a sua volta, ha cercato di entrare nell'abitacolo ma il proprietario del suv ha fatto scattare il dispositivo che chiude ermeticamente l'auto e l'accoltellatore è fuggito a piedi entrando nell'area dell'ex colonia "Novarese" per poi saltare all'interno del tracciato del Trc e scappare in direzione di Rimini. Nel frattempo è scattato l'allarme e davanti al Talassoterapico sono accorse due ambulanze con l'auto medicalizzata e le Volanti della polizia di Stato. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare le ferite, rimaste entrambi sempre coscienti, per poi trasportarle d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbero in pericolo di vita. Anche il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale e le sue condizioni sarebbero molto preoccupanti.

Il personale della Questura, invece, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti ha diramato i connotati dell'aggressore facendo scattare una caccia all'uomo mentre arrivavano diverse segnalazioni di un individuo che corrispondeva alla descrizione dell'accoltellatore che era salito su un mezzo del Metromare dove aveva minacciato una donna. Il Trc è stato quindi bloccato ma il fuggitivo è riuscito nuovamente a scappare correndo lungo i binari della ferrovia e, alla fine, è stato rintracciato dalle pattuglie della polizia di Stato nei pressi di viale Pascoli. Bloccato e portato in Questura, è risultato essere un cittadino somalo di 26 anni e attualmente la sua posizione è al vaglio degli inquirenti che stanno acquisendo i filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti all'interno dei mezzi pubblici.

Secondo i primi accertamenti sull'aggressore, che non avrebbe precedenti specifici, il ragazzo era ospitato in una struttura della Croce Rossa e, secondo alcune testimonianze, aveva manifestato una personalità violenta e aggressiva. Gli investigatori, anche sulla base delle reazione dell'uomo, non escludono che fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo era inoltre arrivato da alcuni anni in Europa ed era stato in altri Paesi prima di arrivare in Italia. Qualche mese fa aveva presentato domanda per lo status di rifugiato.