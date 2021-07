Banda di minorenni si introduce nelle strutture del Ceis, fermato un 15enne

Durante il servizio notturno di presidio del territorio gli agenti della polizia giudiziaria e della polizia amministrativa,sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato al Ceis, dove sono stati sorpresi alcuni giovanissimi che cercavano di introdursi nella struttura forzando una finestra. I tre ragazzi si sono dati alla fuga, ma uno di questi è stato fermato dagli agenti ed è stato accompagnato al comando di Polizia Locale. Il 15enne è stato deferito in stato di libertà e sono in corso le verifiche per accertare l’identità degli altri ragazzi e le ragioni della tentata intrusione. Minorenni anche i due ragazzi in vacanza a Rimini fermati sul lungomare Murri mentre stavano confezionando due spinelli, segnalati poi alla Prefettura, mentre sono in corso le indagini a seguito del ritrovamento - effettuato con l’apporto dell’unità cinofila - di circa 11 grammi di hashish, nascosti in un’aiuola di via Beccadelli, a Marina Centro. Lo stupefacente, già suddiviso in dosi di varia pesatura, è stato sequestrato e sono in atto accertamenti.