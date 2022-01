Bandiere a mezz’asta a Palazzo Garampi, il cordoglio della città per la scomparsa di David Sassoli

Venerdì 14 gennaio, le bandiere di Palazzo Garampi saranno poste a mezz’asta in occasione delle esequie di Stato per la morte del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso nei giorni scorsi a causa di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Il lutto nazionale è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri. “Tutta la città di Rimini piange la dolorosa perdita di un grande uomo delle istituzioni e di un politico di alto spessore che ha messo al centro della propria vita e del proprio impegno la costruzione del sogno europeo, il sogno di un’Europa unita, solidale e vicina ai cittadini – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Un’importante eredità valoriale da portare avanti e tradurre in azioni concrete, facendo dei principi democratici e della promozione dei diritti le nostre bussole. David, grazie di nuovo”.