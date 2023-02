“Per nominare la figura del Garante – aggiunge Giulia Corazzi, Presidente del Consiglio comunale - ricordo che è necessario acquisire le candidature dei cittadini in possesso di comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani e che offrano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività e competenza”.

È uscito il bando per la presentazione delle candidature alla elezione del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, una figura istituita dal Consiglio Comunale al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali da parte delle persone private della libertaÌ personale o limitate nella libertà di movimento. Un profilo professionale, dunque, disciplinato, con apposito Regolamento, da funzioni specifiche, requisiti curriculari, modalità di presentazione delle candidature e di elezione, organizzazione dell’ufficio e relazioni istituzionali. È possibile presentare domanda entro le ore 13 del 3 marzo 2023.

Al via il bando comunale per individuare il Garante per i diritti delle persone private della libertà