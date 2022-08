Al Bano e Bennato ospiti da Simona Ventura. In piazzale Fellini il concerto con "Terrazza Off"

Si è aperta sabato (30 luglio) la Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale ideato e curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi, che si terrà tutte le sere al Grand Hotel di Rimini sino al 10 agosto. Al centro delle interviste con i tanti ospiti che si alterneranno sul palco, il Paese che lasceremo ai giovani, tra Green Economy, digitalizzazione, investimenti strutturali e tanto altro.

Tanti gli argomenti trattati nella prima serata, dai diritti per le persone gay alla cybersecurity con Alessandro Cecchi Paone (che ha scritto anche il libro “Codice 5G. Telecomunicazione no limits”) e a Pierguido Iezzi (Ceo di Swanscan); il cantautore Giovanni Caccamo ha raccontato del suo incontro con Battiato e del suo ultimo album dedicato alla parola.

Gli incontri proseguiranno per tutta la settimana. Attesi per lunedì (1 agosto), il giornalista direttore dell’Ansa Luigi Contu, insieme ad Al Bano ed Edoardo Bennato. Interverrà anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Alla Terrazza della Dolce vita si affianca lunedì anche la “Terrazza Off” e l’evento si sposta in piazzale Federico Fellini con il concerto alle 21.30 di Al Bano.