Tra Barbie Party e fette di panettone, la spiaggia si trasforma in una grande festa di Ferragosto

Tra tornei tradizionali, a partire dal tiro alla fune, ai gavettoni, fino alle feste a tema. Il sole e un clima gradevole, hanno baciato un Ferragosto riminese di grande festa. Se non si è assistito al pienone da tutto esaurito, con sdrai ancora disponibili lungo la Riviera, il trend sotto gli ombrelloni è stato comunque molto positivo. Anche se con grande attenzione, da parte degli italiani, al portafoglio: aumentano sempre più le persone che scelgono di trascorrere la giornata al mare portando panini imbottini da casa e voluminose borse frigo.

Non è mancata nella giornata del 15 agosto un po’ di sana goliardia. Al bagno 114 di Rivazzurra non è certo mancata l’originalità: dato che dopo le feste dedicate a Babbo Natale e ai contadini, quest’anno gli amici dello stabilimento balneare hanno scelto di dedicare la giornata a tema nel segno della Barbie. Così sono spuntate magliette dedicate, cappellini e collane rigorosamente di colore rosa. Curiosa iniziativa anche al bagno Tiki 26 dove ai clienti è stato offerto il panettone di Natale. In molti altri stabilimenti, invece, è stata l’ora dell’immancabile Cocomerata. Molti anche i tornei di gruppo, con sfide tra i turisti, in pieno stile di “Giochi senza frontiere”. E musica a tutto volume.