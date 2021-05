Bellaria entra nella stagione estiva e cambia la sua viabilità

Come ogni anno, in questo ultimo giovedì di maggio entra in vigore la regolamentazione della viabilità a carattere estivo che caratterizzerà le strade di Bellaria Igea Marina fino al 15 settembre. Il provvedimento interessa anche e soprattutto alcune delle arterie principali della fascia turistica. In viale Pinzon, ad esempio, sarà attivo durante i prossimi mesi il senso unico nella direzione Rimini-Ravenna - nel tratto da via Properzio a via Atta - , con isola pedonale dalle 20.00 alle 23.00 dalla rotatoria di via Pertini a via Properzio, mentre in viale Panzini sarà in vigore l’obbligo di marcia nella direzione Rimini-Ravenna dalle 20.00 alle 24.00. Divieto di transito h24 in viale Colombo, eccetto autorizzati e attività carico/scarico; quando riaprirà dopo i lavori di riqualificazione, il lungomare di Bellaria sarà interessato inoltre da divieto di sosta al pari di piazzale Kennedy - in questo caso con rimozione forzata - .

Sono istituite inoltre le isole pedonali serali dalle 20.00 alle 24.00 in via Perugia, via Trau, via Roma, via Pascoli, via Arno, via Adriatico e via Torre, mentre quelle di via Virgilio e via Tibullo sono ora in vigore dalle 20.00 alle 02.00. Da inizio giugno poi, e durante tutta l’estate, sono diverse le aree per la sosta libera che cominceranno ad essere regolamentate a disco; tra i cosiddetti “stalli bianchi” interessati, quelli presenti in piazza del Popolo, in piazza Falcone e Borsellino, in via Dossetti, in via dei Mille e nelle vie ‘a pettine’ che conducono al lungomare di Bellaria e di Igea Marina. Il regime estivo dei “parcheggi blu”, invece, è già in vigore dallo scorso 1^ maggio. Il prossimo 6 giugno, inoltre, comincerà il mercato domenicale di via Cuneo: nelle giornate interessate comporterà il divieto di transito dalle 5.00 alle 14.00 e, negli stessi orari, divieto di sosta con rimozione forzata.