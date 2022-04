Bellaria piange un albergatore amico di tutti. "E' stato un riferimento per la comunità e per la Cagnona"

La comunità di Bellaria Igea Marina piange la scomparsa di Davide Ottaviani. Se ne è andato, a soli 65 anni, dopo aver combattuto una brutta malattia. Era ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini. Volto conosciutissimo in città, una famiglia storica del territorio, Ottaviani era albergatore e militante politico, anche se non aveva mai voluto mettersi in prima linea candidandosi. Gli amici lo ricordano sempre sorridente, generoso e ospitale. Faceva parte del direttivo del Partito democratico.

Il Pd di Bellaria Igea Marina lo ha voluto ricordare durante le scorse ore con un messaggio di cordoglio: “Sono quelle notizie che non vorresti mai ricevere. E quando arrivano sono mattonate che ti rifiuti di credere. Davide Ottaviani ci ha lasciati ieri dopo aver lottato fino alla fine contro la malattia. Non si può pensare a Davide senza vederlo di fronte a noi sorridente, pieno di energia. Era una persona generosa, sempre disponibile, nel partito e con gli amici. Il suo amore per la vita traspariva al primo sguardo e lo trasmetteva a chiunque, amici stretti o semplici conoscenti. Qualche settimana fa aveva chiamato per chiedere un impegno diretto del Pd per riconoscere pubblicamente il ruolo di Carla, moglie di Odo Fantini, come staffetta partigiana. Ecco, una persona di grande umiltà che pensa e si impegna, mentre lotta per la propria vita, per un’altra persona umile e di grande spessore morale”.

Tra i tanti pensieri, anche il messaggio di Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna: “Con tristezza apprendo della scomparsa di Davide Ottaviani. Un compagno e un amico Bellariese che avevo avuto modo di conoscere in questi anni di impegno politico. Un uomo gentile, sempre disponibile, davvero una bella persona. Un riferimento per la comunità di Bellaria Igea Marina e in particolare per la Cagnona. Alla famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze”.

La sepoltura si svolgerà mercoledì (20 aprile) alle 15, nella chiesa della Cagnona.