Bellaria piange lo storico pioniere del windsurf. "Ti ricorderemo nell'immensità tra le onde e il vento"

Per Redazione Italiana Windsurf “Urbano è stato un punto di riferimento fondamentale nella storia del windsurf italiano”. Il mondo della nautica, dello sport, la comunità di Bellaria Igea Marina, in lutto per la scomparsa di Urbano Bracci, storico negoziante e grande appassionato di sport acquatici. Se ne è andato, dopo aver combattuto una malattia, a 65 anni.

A darne l’annuncio è stata la Nautica Urban, da lui fondata, un punto di riferimento su scala nazionale per tutti gli appassionati di surf. Nel suo magazzino si possono trovare accessori di ogni tipo per Kite, Surf, Sup, Wakeboard, Longboard, Skate, Snowboard e altre attrezzature per il tempo libero. “Con gran dolore comunichiamo la scomparsa di Urbano Bracci – è il messaggio della Nautica Urban -, non solo pioniere e leader del mondo surfista, ma anche un amico, marito e un fantastico padre di famiglia. In 42 anni di attività Urbano è stato un punto di riferimento per generazioni passate e future. A noi piace ricordarlo sorridente nei suoi posti preferiti. Tra le onde, il vento e in negozio”.

Così lo ricorda l’amico Danilo attraverso i social: “Un saluto a un fratello, che per me e per molti è stato un punto di riferimento per il windsurf e nella vita. Ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso, sempre disponibile, sempre amico, sempre un compagno in acqua fra le onde e il vento. Con amarezza ci hai lasciato ma ti ricorderemo quando usciamo in mare nell'immensità verso il largo un pensiero sarà per te”. E Redazione Italiana Windsurf aggiunge: “Era molto preparato, sorridente, sensibile e discreto, i suoi pareri e le sue osservazioni sono sempre stati ascoltati con molta attenzione anche in ambito internazionale da diversi responsabili di settore”.