Bellaria "posa" il primo mattone del piano strategico che accompagnerà la città

Attesa finita: domani - giovedì 27 maggio - a partire dalle 19.00, presso il comprensorio della Fornace, avverrà metaforicamente la prima posa del Piano Strategico di Bellaria Igea Marina. “Bim2040”, questo il titolo evocativo del percorso che, come ha spiegato il Sindaco Filippo Giorgetti negli scorsi giorni, “definirà le linee di sviluppo della città per i prossimi vent’anni.” Tra le anticipazioni fornite dal primo cittadino, anche il ruolo centrale dei ragazzi di Bellaria Igea Marina: già protagonisti nei primissimi passi del Piano Strategico, avranno domani un momento dedicato nell’illustrazione del progetto al cospetto della cittadinanza.





L’appuntamento avverrà in presenza, all’aperto e nel rispetto delle misure in vigore. Ad aprirlo, saranno teaser video ed allestimenti artistici, esibizioni live ed interventi di danza urbana: tutti espressione di eccellenze della creatività di Bellaria Igea Marina. “Dove un tempo si costruiva la città di mattoni, domani si farà strada la città dei talenti e delle arti”, le parole del primo cittadino. Istantanee suggestive che anticiperanno il momento di ascolto, condivisione ed illustrazione vera e propria del progetto #Bim2040, in programma alle 20.30. Parte integrante dell’appuntamento di domani, anche la possibilità di visitare i locali interni della Fornace e trattenersi per la cena, grazie ai sapori d’autore con lo street food di Beestrò.