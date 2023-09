Bellaria primo Comune della provincia ad adottare il welfare collettivo per i dipendenti

“Un altro grande passo per la nostra amministrazione, nella logica di ricreare sempre più un clima di lavoro positivo con tutti i nostri collaboratori": così il Sindaco Filippo Giorgetti commenta l'introduzione da parte del Comune di Bellaria Igea Marina delle misure di welfare aziendale per i dipendenti. Si tratta della principale e più significativa novità siglata in questi giorni al tavolo di contrattazione del fondo per gli incentivi sul lavoro a cui siedono rappresentanze sindacali e Amministrazione Comunale. “Un confronto avvenuto in un clima estremamente collaborativo", sottolinea il primo cittadino, mentre sul fronte del welfare per i dipendenti parla di "un provvedimento fortemente voluto dalla nostra amministrazione, con il nostro Ente che sarà, grazie a questo accordo tra le parti, il primo comune della Provincia di Rimini a dotarsi di questo tipo di leva a favore dei propri collaboratori.”



Nel concreto, la misura – introdotta in forma sperimentale - si sostanzia nello stanziamento di un primo fondo da 15.000 euro, che verrà ridistribuito fra i quasi 150 dipendenti del Comune di Bellaria Igea Marina a sostegno delle spese individuali o famigliari. Secondo modalità che saranno definite nelle prossime settimane, comunque già in tempi utili per l’anno 2023 e con la volontà di favorire il tessuto economico locale ed il commercio di prossimità: come da normativa, un contributo detassato e che si tradurrà integralmente in potere d’acquisto per i destinatari.



Un provvedimento contemplato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale approvato dall’attuale Governo nel 2022, che non ridimensiona ma integra il tema e le quote destinate alla produttività e quindi legate alla performance individuale. “Qualcosa che tuttavia va oltre il principio del contributo a pioggia, che guarda alla qualità della vita dei dipendenti e delle rispettive famiglie. Un gesto di attenzione che riteniamo non banale in un momento in cui più che mai il tema del lavoro e del benessere dei lavoratori dono essere centrali, tanto nel settore privato quanto nel pubblico impiego. Appena le normative ce lo hanno consentito, abbiamo pertanto definito l'introduzione di questa misura: con la consapevolezza”, conclude il Sindaco, “che un ambiente di lavoro sano e produttivo contribuisca in maniera decisiva all’erogazione di servizi puntuali ed efficienti a beneficio di tutti i cittadini di Bellaria Igea Marina.”