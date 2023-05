Benedizione dei bolidi a due ruote del Moto club Ufficiale della Polizia di Stato

Padre Paolo Carlin, cappellano della Polizia di Stato, ha benedetto sabato mattina le moto di tutti gli appartenenti al Moto club Ufficiale della Polizia di Stato che si sono radunate nel piazzale antistante alla Questura di Rimini. L’Associazione nasce a Roma nel 2018 ed è aperta a tutti coloro che condividono i valori etici e morali del Moto Club della Polizia di Stato che valorizza lo spirito aggregativo tra i poliziotti in servizio, in quiescenza ed anche i civili con la passione per la motocicletta. Il Club ha inoltre, come finalità, quella della raccolta di fondi da destinare al Piano Cronici della Polizia di Stato “Marco Valerio”, ovvero all’assistenza di soggetti con comprovato bisogno derivante da patologie con andamento cronico.