“Betlemme è tua”, le donne palestinesi protagoniste del progetto a Santarcangelo

La sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi, hanno accolto venerdì in Municipio le donne palestinesi protagoniste del progetto “Betlemme è tua”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando di cooperazione internazionale 2022 per favorire lo sviluppo economico e il turismo responsabile per le donne dell’area di Betlemme.



L’Amministrazione comunale di Santarcangelo, infatti, è tra i numerosi partner italiani e locali del progetto sviluppato dall’associazione ferrarese Santa Caterina da Siena in collaborazione con il Comune di Comacchio, destinato a donne palestinesi in condizioni di vulnerabilità per le quali vengono realizzate attività formative di qualità in collaborazione con Università e altre realtà consolidate nei rispettivi settori.



Tra gli obiettivi del progetto, incentivare l'auto-imprenditorialità femminile con l’avvio di dieci attività legate alla valorizzazione dei prodotti alimentari tipici del luogo, promuovendo la parità di genere e la sostenibilità economica delle donne, oltre a favorire l'empowerment femminile in termini di autostima e consapevolezza, con la creazione di relazioni per l’accompagnamento e il sostegno nelle difficoltà quotidiane.



Grazie al contributo specifico dei diversi partner, il progetto sviluppa azioni innovative sui temi dell'inclusione e dell'accompagnamento al lavoro delle donne, della conoscenza del territorio e della popolazione locale, della creazione di attività imprenditoriali, della sostenibilità ambientale e della formazione, creando tra Emilia-Romagna e Palestina una rete capace di garantire supporto e stabilità futura alle iniziative di cooperazione internazionale con il coinvolgimento diretto e reale delle istituzioni locali.



Il progetto è accompagnato da una serie di iniziative di promozione e sensibilizzazione del territorio regionale, per far conoscere maggiormente la situazione palestinese e in particolar modo la ricchezza dell'esperienza che si sta realizzando grazie alla cooperazione internazionale. Tra queste rientra anche la visita presso il Municipio di Santarcangelo, che si aggiunge a cinque eventi pubblici realizzati nei principali territori coinvolti.



A testimonianza della solidarietà e della vicinanza della città di Santarcangelo, sindaca Parma e assessore Rinaldi hanno donato alle donne protagoniste del progetto una copia del volume “Ricette in soffitta” a cura della Pro Loco di Santarcangelo e una tela dell’antica stamperia Marchi raffigurante la ricetta della piadina romagnola, ricevendo a loro volta due volumi e una confezione di dolci provenienti dalla Palestina.