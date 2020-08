Bivacchi al parco XXV Aprile, controllate 30 persone e scoperto uno spacciatore

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Rimini e giovedì pomeriggio i militari della Stazione di Rimini Porto, guidati dal Maresciallo Maggiore Marco Manconi, con il supporto delle unità cinofili e del personale della Polizia Locale, hanno controllato il parco pubblico XXV Aprile, identificando una trentina di giovani intenti a bivaccare. E' stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ventenne di origine tunisina trovato in possesso di 25 gramm di marijuana. Un 19enne, anch’egli di origini tunisine, è stato altresì segnalato alla locale Prefettura per uso di stupefacenti, il giovane aveva con sé mezzo grammo di marijuana destinata all’uso personale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la serata, a Marina Centro, i carabinieri hanno denunciato un minorenne perché acquistava dei prodotti in un tabaccheria con una banconota falsa, il giovane ha dichiarato di esserne all'oscuro assicurando la sua buona fede.