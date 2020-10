Bocciata l'idea di una nuova Marecchiese, la Provincia prepara un nuovo piano di mobilità

Si è tenuto l’incontro convocato dal Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi con i Sindaci dell’alta Valmarecchia e dei comuni di Santarcangelo di Romagna e Verucchio e gli assessori di Poggio Torriana e Rimini, sul tema della viabilità della Valmarecchia. Il confronto è stato aperto, sincero e costruttivo ed ha portato a condividere la seguente risoluzione. Il Presidente della Provincia Riziero Santi si assume l’impegno di redigere in trenta giorni una bozza di "Accordo di Programma" che coinvolga tutti i comuni interessati, per la realizzazione di un "Piano della Mobilità della Valmarecchia" organico e complessivo che non contempla una nuova strada ma il miglioramento della SP258 con una integrazione e diversificazione delle sue funzioni e gli obiettivi di modernizzazione, aumento della velocità di percorrenza e messa in sicurezza. No ad una nuova strada dunque, ma sì ad una modernizzazione e diversificazione della viabilità esistente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.