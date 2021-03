Bolide attraversa il cielo della Romagna, la scia luminosa avvistata dal Tirreno all'Adriatico

Pochi secondi di colore verde e luminosissimo. Un vero e proprio spettacolo per chi, nella serata di lunedì, ha potuto scorgere il bolide che che ha attraversato il cielo di mezza Italia passando anche sopra la Romagna. Alle ore 20 e 57 minuti e 30 secondi la volta celeste si è illuminata dal Tirreno fino all'Adriatico e, al momento, sono in corso i calcoli per capire dove il meteorite o un frammento di stazione spaziale possa essere precipitato. Il bolide è stato avvistato anche all'osservatorio "Copernico" di Saludecio. Un fenomeno abbastanza comune, spiegano gli esperti, anche se in inverno non è così frequente. Il colore verde che si è sprigionato all'entrata nell'atmosfera terrestre, tuttavia, fa più pensare che si possa trattare di qualche frammento che si è staccato dai satelliti artificiali.