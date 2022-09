Fermato mentre ruba una bici, in casa aveva una bomba molotov

Inquietante ritrovamento da parte della polizia di Stato che, nella giornata di mercoledì, ha arrestato un 55enne trovato in possesso di una bomba molotov. Tutto è iniziato nel pomeriggio quando una pattuglia della Volante, che stava controllando il territorio, si è imbattuta nell'uomo che stava cercando di rubare una bicicletta. Fermato in flagranza, dagli accertamenti è emerso che si trattava di una persona già nota alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti e ai delitti contro il patrimonio. Visto il suo pedigree criminale, è stato deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione. Nascosta nell'appartamento è così spuntata la bomba molotov già pronta per l'utilizzo. Il 55enne è stato quindi portato in Questura e dichiarato in arresto. Trasferito nel carcere dei "Casetti", nella giornata di venerdì si terrà l'udienza di convalida.