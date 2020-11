Bonus vacanze, Croatti (M5S): "Si può usufruirne fino a giugno". C'è ancora tempo per richiederlo

Con il decreto Ristori il governo ha esteso la fruibilità del Bonus Vacanze fino al 30 giugno 2021. Gli utenti in possesso del bonus ancora attivo e non utilizzato, potranno usufruirne quindi fino a quella data. Chi invece non lo ha ancora richiesto, potrà farlo entro il 31 dicembre 2020 tramite l’app IO, l’applicazione dei servizi digitali. Ad annunciarlo è il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti: "Ricordo che si tratta di un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast in Italia. Il buono deve essere speso in un’unica soluzione e può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto. L’80% del bonus viene applicato sotto forma di sconto da parte della struttura ricettiva in cui si pernotta, il resto si può detrarre nella dichiarazione dei redditi dell’anno seguente. E’ stata anche aggiunta la possibilità di pagamenti con l’intermediazione di piattaforme e portali online oltre che, come già previsto, le agenzie di viaggio e tour operator".

Prosegue Croatti: Il Bonus Vacanze è stato già richiesto da oltre un milione e mezzo di famiglie italiane e nella nostra Riviera ha incontrato il favore dei turisti e l’adesione di tantissimi albergatori. Avere esteso la fruibilità del bonus al 30 giugno darà l’opportunità a tante famiglie, se l’emergenza lo consentirà, di visitare la Romagna in primavera e nella prima parte della stagione estiva, uno dei periodi dell’anno più belli per vivere il nostro territorio. Nel frattempo in Parlamento valuteremo, attraverso il confronto con le categorie coinvolte, se replicare il Bonus Vacanze anche per il 2021".