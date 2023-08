Caccia ai motorini truccati, 10 scooter finiscono nella rete dei carabinieri

Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, durante il week end, hanno pattugliato la Valmarecchia per prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera. Il bilancio ha visto venire identificate 75 persone, ispezionati 52 veicoli e 6 esercizi pubblici. In particolare, a finire nei guai è stato un 21enne denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in quanto trovato in possesso di 1,2 grammi di cocaina e 1 di hashish. I militari dell'Arma della Stazione di Novefeltria, inoltre, hanno messo nel loro mirino gli scooter "truccati" che nelle ore notturne scorrazzano per il paese con marmitte modificate e rumorose. In questo ambito sono state 10 le multe elevate ad altrettanti ragazzini.