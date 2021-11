Caccia al lavoro nero, tra i furbetti i Finanzieri scovano un percettore di reddito di cittadinanza

Raffica di controlli della Guardia di Finanza di Rimini che, insieme al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno verificato la regolarità del personale impiegato. A finire nei guai è stato un ristorante di Marina Centro gestito da cinesi dove, al suo interno, sono state sorprese 6 persone intente a lavorare. Dagli accertamenti è emerso che per 3 di loro non era stata comunicata preventivamente l’instaurazione di rapporto di lavoro, mentre 2 si trovavano in posizione irregolare e, pertanto, stante il superamento della soglia del 20% della manodopera irregolare impiegata, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.

Situazione analoga in un bar-pasticceria di Cattolica che impiegava 3 lavoratori in nero ed 1 irregolare su 12 complessivamente individuati. Ulteriori accertamenti hanno permesso di rilevare che uno dei lavoratori “in nero” percepiva mensilmente un reddito di cittadinanza di 900 euro. Per tale motivo, è stata data immediata comunicazione all’INPS che ha disposto la decadenza dal beneficio, determinando un risparmio per l’erario di circa 10 mila euro.

Per i datori di lavoro, invece, si procederà all’applicazione della maxi sanzione prevista per l’impiego dei lavoratori “in nero” fino a 43 mila euro, ma che può inasprirsi sino a circa 52 mila euro in caso di beneficiari di reddito di cittadinanza.