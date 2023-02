Macabra scoperta all'alba, nel porto riaffiora un cadavere

Macabra scoperta, nelle prime ore di sabato mattina, nel porto di Rimini dove è riaffiorato il cadavere di un uomo. A dare l'allarme, verso le 7.30, sono stati alcuni passanti che hanno visto i poveri resti galleggiare tra il faro e la darsena del Club Nautico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a ripescare il corpo mentre il medico del 118 non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Destra del porto è intervenuta la polizia Scientifica per i rilievi di rito e, sul decesso, indaga la Squadra Mobile della Questura che ha informato del ritrovamento il pubblico ministero di turno. Il corpo apparterrebbe a un 63enne e, al momento, l'ipotesi preponderante è che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono comunque in corso gli accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza che controllano la zona.