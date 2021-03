Donna si lascia cadere in mare, un passante lancia l'allarme: dramma in mattinata

Dramma nella prima mattinata di lunedì con una donna che si è tolta la vita gettandosi in mare. La tragedia si è consumata poco prima delle 8 sul pontile davanti al Bagno 40 di Rimini dove un testimone, che stava camminando lungo la battigia, ha visto la figura di una donna che arrivata sul ciglio dell'imbarcadero si è lasciata cadere nelle acque gelide e, dopo un paio di bracciate, affondare per non riemergere più. L'uomo ha dato l'allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118, il personale della polizia di Stato e della Guardia Costiera che hanno ritrovato sul pontile i documenti della signora, una 67enne. Sono scattate le ricerche e, per ampliare il raggio d'azione dei soccorritori, sono state fatte uscire in mare le motovedette e l'acquascooter del 115. La corrente ha trasportato i poveri resti al largo e, dopo un'ora, sono stati individuati all'altezza del bagno 50 e recuperati per essere portati in porto per gli accertamenti di rito.