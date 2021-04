Camera penale di Rimini, confermato alla presidenza l'avvocato Sarti: il nuovo direttivo

Gli avvocati penalisti riminesi sono andati venerdì al voto per eleggere il Presidente e Consiglio Direttivo della Camera Penale di Rimini per il triennio 2021-2024. L’avvocato Alessandro Sarti è stato riconfermato alla presidenza dell’associazione. L’attuale consiglio direttivo è, altresì, composto, dai consiglieri Tiziana Casali, Sonia Raimondi, Luigi Renni, Luca Greco e Enrico Graziosi, con l’ingresso di Nicola Rugi che prende il posto lasciato da Veronica Magnani per raggiunti limiti statutari. La Camera Penale di Rimini rappresenta gli avvocati penalisti riminesi in seno all’Unione delle Camere Penali Italiane ed è interlocutore del Tribunale e della Procura della Repubblica locali su tutte le questioni che riguardano il riconoscimento del ruolo e della funzione del difensore del cittadino nel processo penale, oltre ad occuparsi della formazione degli avvocati ed eventi congressuali con relatori provenienti dal mondo accademico, dalla magistratura e dalla avvocatura, e di rapporti con il carcere.

L’associazione partecipa e contribuisce attivamente anche alla vita politica della Unione a livello nazionale, impegnandosi nelle campagne di sensibilizzazione della opinione pubblica e di confronto col mondo politico su argomenti di importanza vitale per il funzionamento del sistema democratico, quali la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la riforma del processo penale nell’ottica del Giusto Processo e la difesa dell’istituto della prescrizione del reato, che la recente riforma voluta dal precedente Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha sostanzialmente cancellato, col rischio di produrre la paradossale situazione dell’”imputato a vita” e del “processo infinito”.

"Sono orgoglioso di avere ricevuto dai miei colleghi il privilegio di presiedere per un altro mandato la prestigiosa Camera Penale di Rimini - afferma Sarti - Io e il consiglio direttivo cercheremo di essere all’altezza della fiducia che ci è stata rinnovata dai colleghi facendo tutto il possibile per promuovere e difendere i valori costituzionali del Giusto Processo e del diritto di difesa nell’interesse dei cittadini, nonché di salvaguardare a dignità e l’ importanza della funzione del difensore nel processo penale."